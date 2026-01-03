Nữ tài xế chở quá tải trọng làm nổ lốp, khiến ô tô lật nghiêng trên cao tốc

Sáng 3/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 2, Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với chị N.T.T. (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) do có hành vi chở hàng vượt quá tải trọng 65,56%.

Với vi phạm trên, chị T. sẽ bị phạt 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chiếc ô tô tải bị lật nghiêng trên đường cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT vào lúc 6h10 ngày 2/1, tại km66+850 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng), ô tô tải thùng kín biển số 18C-149.xx do chị N.T.T. điều khiển đã tự lật đổ nghiêng trên đường.

Nhà chức trách cho hay vụ việc không có thiệt hại về người, ô tô tải bị hư hỏng nhẹ. Test nhanh cồn và ma túy với lái xe không phát hiện vi phạm.

Lốp ô tô bị nổ do xe chở quá tải (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi nhận tin báo, Đội 2 đã tiếp cận hiện trường, phân luồng hỗ trợ chiếc xe bị lật nêu trên. Đến 7h30 hiện trường đã được giải phóng, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Cục CSGT cho biết qua kiểm tra xe tải, phương tiện này đã chở hàng vượt quá tải trọng 65,56%.

"Nguyên nhân sơ bộ dẫn tới vụ việc là do xe tải chở hàng vượt quá tải trọng từ 50 đến 100%, bị nổ lốp mất lái dẫn đến lật xe trên cao tốc", vị đại diện Cục CSGT thông tin.