Khu vực nào sắp có mưa lớn tới 800mm?

Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện về ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và các bộ ngành liên quan.

“Thời gian vừa qua, khu vực miền Trung xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế xã hội. Hiện các tỉnh, thành phố vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả”, công điện nêu rõ.

Dự báo từ đêm 15/11 đến đêm 18/11, ở khu vực TP Huế tới Gia Lai có mưa lớn phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Gốc cây, chai nhựa, bèo từ thượng nguồn chảy về sông Hàn, sau đó dạt vào bờ biển Đà Nẵng hồi đầu tháng 11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3 giờ.

Ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Ngày 16-20/11, trên các sông trong khu vực Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đó đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai); hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3.

Các sông khác lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2, theo công điện.

Công điện nhấn mạnh nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư; lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp độ 3.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét để thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân chủ động phòng tránh. Chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản.

Các địa phương chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lũ. Tùy theo thực tế, địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lũ.