Có thể xuất hiện đợt lũ lớn kéo dài trên các sông ở Đà Nẵng

Chiều 14/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đã phát cảnh báo về một đợt lũ có khả năng xuất hiện trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng.

Theo dự báo, thời điểm hiện tại mực nước các sông vẫn dưới báo động I. Tuy nhiên, từ ngày 16 đến 20/11, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông là 6-9m, trung lưu là 3-6m và hạ lưu là 1-2m.

Nhiều khu vực tại thành phố Đà Nẵng ngập lụt trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam cũ) được dự báo đạt mức báo động II đến báo động III, có nơi trên báo động III. Sông Hàn (thành phố Đà Nẵng cũ) và sông Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) có khả năng lên mức báo động II-III.

Tình trạng lũ trên các sông được cơ quan khí tượng dự báo có khả năng kéo dài nhiều ngày, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng ven sông, ngập úng đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông hoạt động mạnh, từ đêm 15/11 đến ngày 18/11, thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 200-400mm, vùng núi tây bắc phổ biến 150-300mm, vùng núi phía nam phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai, thông báo kịp thời để người dân ứng phó.