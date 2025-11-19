Không khí lạnh phủ khắp miền Bắc, có nơi hơn 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Trạm Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 12-15 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ 9-12 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; từ Quảng Trị đến Huế 17-19 độ C.

Hiện tượng băng giá tại Lạng Sơn năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Riêng Hà Nội sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ thấp nhất sáng nay (19/11), ở khu vực vùng núi phổ biến 10-12 độ C.

Một số điểm cao có nhiệt độ thấp hơn như Sìn Hồ (Lai Châu) 9,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,2 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 8,3 độ C; Tam Đảo (Phú Thọ) 8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,6 độ C.

Tại Hà Nội nhiệt độ sáng nay ghi nhận ở Láng 13,5 độ C; Hoài Đức 13,5 độ C; Sơn Tây 14 độ C; Hà Đông 13,2 độ C; Ba Vì 13,7 độ C.

Theo trang Accuweather của Mỹ, sáng sớm 19/11, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp ở mức 12-13 độ C. Đến trưa và chiều nhiệt độ tăng dần lên 19-21 độ C.

Sau đó, nền nhiệt tại Hà Nội mỗi ngày tăng khoảng 2-3 độ C và đến cuối tuần lên mức 23-28 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trời rét và rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.