Khói lửa ngùn ngụt từ đám cháy ở bãi đất hoang sát khu dân cư

Khoảng 15h ngày 22/3, hàng trăm hộ dân ở một khu dân cư trên địa bàn phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) rất hoảng loạn khi một đám cháy trên diện rộng lan vào sát nhà.

Đám cháy xuất phát từ bãi đất hoang có nhiều cây, cỏ dại gần khu dân cư (Ảnh: CTV).

Theo người dân địa phương, đám cháy xuất phát từ một bãi đất hoang rộng hàng nghìn mét vuông, có nhiều cây, cỏ dại. Do trời nắng to, gió mạnh khiến đám cháy lan nhanh, tiếp cận sát một số dãy nhà của người dân.

Phát hiện cháy, một mặt người dân báo cho lực lượng chức năng, một mặt bà con huy động nhân lực trong khu dân cư dùng xô, thau, thùng... lấy nước sinh hoạt để dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Cần Thơ đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phương tiện xuống hiện trường.

Người dân tích cực phối hợp dập lửa không để lan vào khu dân cư (Ảnh: CTV).

Dù khu vực cháy nằm giữa khu dân cư, đường nhỏ, việc tiếp cận gặp khó khăn nhưng lực lượng chức năng đã nỗ lực khắc phục để đưa nước vào chữa cháy.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo một người dân ở địa phương, đám cháy có thể xuất phát từ việc ai đó đã đốt cây, cỏ rồi bỏ quên.