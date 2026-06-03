Kiến nghị đổi hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để tránh tháp cổ

Ngày 3/6, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận địa phương đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ra ngoài phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, di tích kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ tháp Hòa Lai (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2016. Đây là một trong những quần thể kiến trúc Chăm cổ tiêu biểu còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn ở khu vực Nam Trung Bộ.

Tháp cổ Hòa Lai ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Trong quá trình lập quy hoạch, UBND tỉnh Khánh Hòa đã rà soát hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Kết quả cho thấy đoạn tuyến đi qua xã Thuận Bắc nằm trong khu vực bảo vệ II của tháp Hòa Lai, tức khu vực bao quanh hoặc tiếp giáp vùng chứa đựng các yếu tố gốc cấu thành di tích.

Theo đánh giá của tỉnh Khánh Hòa, việc bố trí công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn trong khu vực phụ cận có nguy cơ tác động đến không gian văn hóa - lịch sử, cảnh quan, trục nhìn kiến trúc và tính toàn vẹn của di tích. Ngoài ra, hoạt động thi công, xử lý nền móng, khoan cọc và vận hành công trình cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường khảo cổ học, địa tầng khảo cổ chưa được phát lộ cùng các yếu tố gốc cấu thành di tích.

Bên cạnh đó, với đặc thù tải trọng động lớn, tần suất khai thác cao và vận tốc vận hành lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao có thể phát sinh rung chấn, tiếng ồn và các tác động kỹ thuật kéo dài trong suốt quá trình thi công, khai thác.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, những yếu tố trên có nguy cơ ảnh hưởng đến độ ổn định kết cấu, độ bền vật liệu và môi trường bảo tồn của công trình kiến trúc cổ với niên đại lâu đời như tháp Hòa Lai.

Dẫn quy định của Luật Di sản văn hóa về việc các di tích được xếp hạng phải được khoanh vùng 2 khu vực bảo vệ, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh hướng tuyến nhằm hạn chế tác động đến tháp Hòa Lai.