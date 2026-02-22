Vụ cháy quán cà phê ở TPHCM: Lửa bùng phát từ kho để đồ

Chiều 22/2, UBND phường Hiệp Bình (TPHCM) đã có báo cáo nhanh về vụ cháy xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 9h15 cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê Nọong ơi (thuộc Công ty TNHH Sapa Thủ Đức) trên đường Linh Đông, phường Hiệp Bình.

Quán có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2.000m², diện tích sàn xây dựng khoảng 1.000m², chủ yếu kết cấu khung thép, mái bạt nhựa. Diện tích bị cháy khoảng 600/1.000m², gồm khu vực ăn uống và khu pha chế, giải khát; phần còn lại khoảng 400m² cùng các khu vực lân cận bị ảnh hưởng nhẹ.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 có mặt dập lửa, ngăn cháy lan (Ảnh: Nguyễn Lan).

Bước đầu, theo lời khai của nhân viên, đám cháy xuất phát từ khu vực kho ở tầng trệt, nơi chứa vật dụng, ly giấy, cà phê và các vật liệu dễ cháy.

Thời điểm xảy ra sự cố, một số nhân viên và người dân đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành do gặp nhiều vật liệu bắt lửa nhanh, khiến ngọn lửa lan rộng và bùng phát dữ dội.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi nhiều tài sản bên trong quán như mái bạt nhựa kéo, bàn ghế gỗ và các vật dụng trang trí.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

Quán cà phê ở phường Hiệp Bình bốc cháy ngùn ngụt vào sáng 22/2 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Như Dân trí đưa tin, sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một quán cà phê trong hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình. Nhân viên và người dân nỗ lực dập lửa, nhưng không thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.