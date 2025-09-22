Cháy 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau

Theo thông tin từ Công an xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau), khoảng 3h40 ngày 22/9, người dân phát hiện lửa cháy tại một tiệm tạp hóa ở khóm 2 (xã Năm Căn), sau đó lan sang của hàng kinh doanh đồ sắt và một chi nhánh ngân hàng.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Văn Tưởng).

Ngay sau khi nhận tin cháy, Công an xã Năm Căn phối hợp lực lượng chức năng địa phương điều động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chữa cháy.

Đến hơn 5h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Qua thống kê bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng có 2 căn nhà và một phần chi nhánh ngân hàng bị cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chữa cháy, đồng thời, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê cụ thể thiệt hại. “Công an xã đang phối hợp lực lượng Công an tỉnh Cà Mau làm rõ nguyên nhân vụ cháy”, Công an xã Năm Căn cho hay.