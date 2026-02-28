Cháy lớn trên phố Bắc Cầu, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đám cháy với ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát rõ từ nhiều khu vực lân cận (Ảnh: Quỳnh Anh Phạm).

Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ cháy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 và khu vực số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tới hiện trường, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từng bước khống chế đám cháy, không để ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

3 xe chữa cháy được khẩn trương điều động tới hiện trường để tham gia công tác dập lửa, khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức dọn dẹp, giải phóng lối tiếp cận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cảnh sát phòng cháy triển khai công tác dập lửa.

Khói đen mù mịt kèm theo mùi khét nồng nặc bao trùm khu vực. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ một cơ sở kinh doanh trên phố Bắc Cầu rồi nhanh chóng lan sang các nhà liền kề.

Đám cháy lan sang một cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu, nơi tập kết nhiều đồ đạc dễ cháy nên lửa lan nhanh và bốc cao. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức phun nước, tiếp cận từng ngõ ngách của khu vực cháy để khống chế ngọn lửa.

Do đám cháy xảy ra gần khu dân sinh, đông đảo người dân đã tập trung theo dõi, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa khu vực, không cho phương tiện lưu thông để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn.

Khói đen dày đặc kèm theo mùi khét nồng nặc khiến nhiều người dân xung quanh phải che chắn, bịt mặt khi di chuyển qua khu vực, không ít người tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Anh Võ Quý Miền cho biết, anh bàng hoàng chứng kiến xưởng của người anh họ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Bên trong lưu giữ nhiều tài sản giá trị, trong đó có các xe mô tô phân khối lớn cho khách du lịch nước ngoài thuê.

Chủ cơ sở kinh doanh phế liệu cho biết, cửa hàng của bà bị đám cháy của nhà bên cạnh lan sang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề về tài sản.

“Lúc đó tôi không để ý, chỉ thấy khói bốc lên mù mịt nên vội vàng chạy ra ngoài, không kịp mang theo bất cứ thứ gì. Giờ thì mất hết rồi”, người phụ nữ kể lại.

Lực lượng chức năng mang theo vòi phun nước, tiếp cận từ phía sau khu nhà để khống chế ngọn lửa bùng phát.

Gương mặt các chiến sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi, thay phiên nhau bám sát hiện trường, tìm mọi biện pháp để khống chế đám cháy.

Trước nguy cơ ngọn lửa âm ỉ có thể bùng phát trở lại, lực lượng chức năng đã sử dụng rìu phá cửa các khu vực chưa cháy, tiếp cận sâu hơn để kiểm soát và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Với sự nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ, sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc may mắn không gây thương vong về người.

Gần như toàn bộ tài sản bên trong đã bị ngọn lửa thiêu rụi, nhiều tấm tôn bị biến dạng, cong vênh sau vụ cháy.