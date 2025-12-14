Cháy dữ dội ở xưởng giày da tại Tiên Lãng, khói bốc cao hàng chục mét

Theo chính quyền xã Tiên Lãng, sáng 14/12, khói đen cuồn cuộn bốc cao từ nhà xưởng của Công ty TNHH Oanh Vân tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngọn lửa xuất phát từ một đám cháy nhỏ trong xưởng sản xuất rồi nhanh chóng lan rộng.

Theo quan sát, lửa bùng phát dữ dội từ xưởng giày da kèm theo khói đen cuồn cuộn, bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.X.).

Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng huy động khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Do công ty sản xuất giày da với nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, đám cháy lan nhanh. Nhiều nhà xưởng, nhà kho sập đổ, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và chữa cháy.

Khu vực xảy ra cháy nằm xa khu dân cư nên không ảnh hưởng đến nhà dân.

Lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông trước cổng công ty, đồng thời huy động thêm phương tiện và nhân lực để khống chế đám cháy.