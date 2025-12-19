Ô tô chở 4 người gặp nạn trên cao tốc, một cháu bé không qua khỏi

Chiều 19/12, lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Lộc, thành phố Huế, cho biết đơn vị đã tiếp nhận 4 nạn nhân bị tai nạn giao thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua địa bàn xã Khe Tre, đến cấp cứu.

Các nạn nhân được đưa tới cơ sở Nam Đông của Trung tâm Y tế Phú Lộc vào lúc 11h30 cùng ngày, trong đó một cháu bé sinh năm 2025 đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên (Nguồn: Facebook Duy Xuyên).

Thông tin ban đầu, vào sáng 19/12, ô tô con mang biển số 92A-563.xx (chưa rõ người điều khiển) chở theo 4 người trong một gia đình, lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến km13+500, đoạn qua xã Khe Tre, ô tô bất ngờ tông vào dải phân cách ở chiều ngược lại, tự gây tai nạn.

Cú tông mạnh khiến 3 người lớn bị thương, được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phú Lộc, riêng cháu bé không qua khỏi. Chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng ở phần đầu.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh), vị trí xảy ra vụ tai nạn từng bị nước lũ, đất đá tràn qua trong đợt mưa lớn ngày 27/10.

Khu vực này đang thi công mở rộng cao tốc, các dải phân cách cứng đã được di chuyển sát vào lề đường.

Trước đó, vào chiều 6/12, tại km12+800 trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua xã Khe Tre, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nguy hiểm, khiến xe bán tải rơi xuống suối.

Tại hiện trường, xe bán tải hư hỏng nặng, nằm giữa dòng suối. Người dân địa phương đã hỗ trợ ứng cứu 4 người trên xe, trong đó một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.