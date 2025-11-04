Khen thưởng các tập thể, cá nhân cứu trợ tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Ngày 4/11, UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khen thưởng 17 tập thể và 56 cá nhân có thành tích đột xuất về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong đợt mưa lũ vào cuối tháng 10.

Trong số này, UBND xã Đăk Plông đặc biệt tuyên dương 2 tập thể là Trạm Cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi) và Đội SOS đèo Lò Xo, cùng 8 cá nhân khác vì khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở và cứu trợ các tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo.

UBND xã Đăk Plông khen thưởng nhiều cá nhân, tổ chức vì khẩn trương cứu trợ và khắc phục sạt lở trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

Ông A Sô Lai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô, cho biết mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng và đe dọa tính mạng người dân. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đã tích cực phối hợp khắc phục hậu quả, không quản ngại nguy hiểm, tiếp cận khu vực sạt lở để vận chuyển lương thực cho gần 100 tài xế bị cô lập nhiều ngày.

Lực lượng cứu hộ tiếp tế lương thực cho các tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Lai, trong suốt thời gian đèo Lò Xo bị chia cắt, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Đội SOS đèo Lò Xo đã linh hoạt kêu gọi người dân hỗ trợ thiết bị bay không người lái để vận chuyển hàng hóa. Nhờ những nỗ lực này, toàn bộ tài xế bị mắc kẹt đều được hỗ trợ an toàn.