Khen thưởng bố con ngư dân cứu sống 3 người vụ chìm đò

Ngày 24/2, lãnh đạo UBND xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị thông tin đã khen thưởng ông Cao Hữu Tình (SN 1978) và con trai là Cao Hoàng Ân Đức (SN 2010) cùng trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh vì có hành động dũng cảm, cứu người đuối nước trên sông Gianh.

UBND xã Tân Gianh đã biểu dương, tặng giấy khen cho ông Tình và cháu Đức.

Lãnh đạo xã Tân Gianh tặng giấy khen ông Cao Hữu Tình và con trai (Ảnh: Nhật Anh).

Bố con ông Tình là những người đầu tiên phát hiện vụ chìm đò xảy ra trên sông Gianh vào trưa 19/2 (mùng 3 Tết) và kịp thời cứu sống 3 người.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Gianh, cho biết hành động của ông Tình và con trai thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhanh trí và lòng nhân ái sâu sắc. Đây là nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Như Dân trí thông tin, trưa 19/2, ông Tình cùng 3 người con đi đò đến nhà người thân chúc Tết. Khi qua địa bàn xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, bố con ông phát hiện nhiều người chới với giữa dòng nước.

Cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân vụ chìm đò (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Tình điều khiển đò hỗ trợ, còn Đức lao xuống dòng nước lạnh cứu người. Bố con ông Tình vớt được 5 trong số 7 người gặp tai nạn chìm đò, trong đó 3 người được cứu sống, 2 người tử vong. Hai người còn lại mất tích, được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể vào chiều 20/2.

Các nạn nhân chìm đò là người trong một gia đình, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình.