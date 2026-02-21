Vụ gia đình 7 người gặp nạn chìm đò: Bố con ngư phủ cứu sống 3 người

Ông Cao Hữu Tình (SN 1978, trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) là người đầu tiên phát hiện vụ chìm đò trên sông Gianh vào trưa 19/2 (mùng 3 Tết).

Thời điểm trên, ông Tình và 3 người con đi đò trên sông Gianh. Do đò bị bao nilon quấn vào chân vịt, ông Tình đã dừng lại xử lý. Đúng lúc đó, ông nhìn thấy một người phụ nữ chới với giữa dòng nước nên vội tiếp cận ứng cứu.

Ông Tình và con trai (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Đến nơi, ông Tình mới tá hỏa bởi dưới sông có nhiều người gặp nạn, người đàn ông nhanh chóng kéo bé gái khoảng 3 tuổi lên đò. Cùng lúc, con trai lớn của ông Tình là Cao Hoàng Anh Đức lao xuống dòng nước lạnh, kéo được một bà lão vào bờ, tuy nhiên người này đã tử vong.

Tiếp đó, Đức quay lại hỗ trợ bố đưa thêm một phụ nữ trẻ cùng 2 bé trai khoảng 10 tuổi lên đò. Do sông sâu, chảy xiết, bố con ông Tình chỉ vớt được 5/7 nạn nhân, trong đó 3 người được cứu sống.

"Bố con tôi chỉ kịp cứu sống 3 người, riêng cháu bé 3 tuổi thời điểm tôi đưa lên đò đã tím tái vì ngạt nước, chúng tôi cố gắng sơ cứu, đưa vào bờ tìm thêm sự hỗ trợ nhưng tiếc là cháu không qua khỏi", ông Tình tâm sự.

Thời điểm cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ chìm đò, ông Tình và con trai cũng đến hiện trường để góp sức. Con trai ông Tình là Cao Hoàng Anh Đức đang học lớp 10, Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Gia đình ông Tình làm nghề chài lưới, gắn bó với sông Gianh từ nhỏ, ông từng nhiều lần cứu người đuối nước. Điển hình năm 2025, ông và con trai thứ 2 (học lớp 8) từng cứu sống 2 vợ chồng chìm đò tại xã Tân Gianh. Năm 2019, ông Tình cứu một bé gái 10 tuổi bị đuối nước khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.

Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Nhật Anh).

Lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết sau vụ tai nạn chìm đò xảy ra trên địa bàn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người gặp nạn.

Theo vị lãnh đạo, chính quyền ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm của bố con ông Tình và sẽ có hình thức khen thưởng đối với những người này.

Trước đó, vào trưa 19/2, chị Nguyễn Thị Bích Hà (SN 1990, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) cùng 4 người con (2 trai, 2 gái) và bố, mẹ chồng dùng đò máy đi chúc Tết người thân.

Đến giữa dòng Gianh, con đò bất ngờ bị chìm, cả gia đình rơi xuống sông. Chị Hà cùng 2 người con trai may mắn được cứu sống. Mẹ chồng và con gái út mới 3 tuổi của chị Hà dù được người dân đưa lên bờ nhưng không qua khỏi.

Bố chồng chị Hà là ông N.V.T. (SN 1958) và con gái lớn của chị là cháu N.D.C. (SN 2012) mất tích sau sự cố chìm đò. Đến chiều 20/2, thi thể các nạn nhân được tìm thấy và đưa về nhà để lo hậu sự.

Bàn thờ cháu bé xấu số trong vụ chìm đò (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Ông Nguyễn Văn Thiền, Trưởng thôn Tân Hóa, cho biết gia đình chị Hà đều làm nông, cuộc sống nhiều khó khăn. Thời điểm chị Hà và gia đình gặp nạn, người chồng là anh Nguyễn Văn Lương (SN 1988) đang chăm bố vợ ốm tại bệnh viện.

“Ngày Tết người ta vui vẻ đoàn tụ, còn gia đình chị Hà lại gặp tai ương, mất mát quá lớn. Bà con lối xóm ai cũng đau xót, chúng tôi cũng đã đến chia buồn, mỗi người một tay giúp gia đình lo hậu sự, chỉ mong họ sớm vượt qua nỗi đau này", ông Thiền tâm sự.