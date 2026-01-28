Khánh thành trụ sở “cánh chim hòa bình” hơn 540 tỷ đồng

Ngày 28/1, tại phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Công trình do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng, được khởi công năm 2024, với diện tích xây dựng hơn 2,3ha.

Trụ sở của 4 cơ quan ở tỉnh Khánh Hòa vừa khánh thành (Ảnh: Anh Hùng).

Theo chủ đầu tư, trụ sở được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hòa bình tung cánh hướng ra đại dương và bầu trời. Bố cục tổng thể gồm khối Hội đồng nhân dân tỉnh ở trung tâm, thể hiện tư tưởng “lấy dân làm gốc, do dân và vì dân”; hai khối còn lại là “đôi cánh” của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trục thiết kế của công trình được xác định từ điểm trung tâm khu đất hướng về phía cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn, khẳng định ý chí hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thể hiện khát khao làm chủ đại dương, làm giàu từ biển, đảo quê hương.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết việc quy tụ các cơ quan đầu não của tỉnh, gồm Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh Khánh Hòa về một trụ sở tập trung không chỉ mang ý nghĩa về xây dựng cơ bản, mà còn là bước đột phá về hạ tầng, phục vụ công cuộc cải cách hành chính quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trụ sở mới được xây dựng với tầm nhìn trở thành một “công sở xanh - cơ quan số”.

Ông đề nghị khi chuyển về trụ sở mới, mỗi cán bộ, công chức cần thay đổi thói quen làm việc, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, từ “tư duy giấy tờ” sang “tư duy dữ liệu”, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cao nhất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.