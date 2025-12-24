Công an khám xét tại Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Thông tin trên được đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận với phóng viên Dân trí vào tối 24/12.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết việc khám xét do đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an chủ trì, Công an tỉnh chỉ phối hợp thực hiện. Nội dung làm việc, khám xét chưa được cung cấp.

Trụ sở KHAPHARCO tại đường Thống Nhất, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động và cán bộ điều tra có mặt tại trụ sở KHAPHARCO. Trụ sở công ty gồm 2 ngôi nhà liền kề, trong đó một căn làm trụ sở làm việc, căn còn lại là quầy bán dược phẩm, nằm trên đường Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ghi nhận, ngôi nhà dùng làm trụ sở được đóng cửa để phục vụ công tác điều tra, lực lượng chức năng làm việc bên trong, còn quầy bán dược phẩm vẫn mở cửa hoạt động.

KHAPHARCO tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 1987, đến năm 2004 chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Sau hơn 20 năm hoạt động, KHAPHARCO trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Doanh nghiệp hiện có chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM.