Bộ trưởng Công an tặng quà cho học sinh vùng mưa lũ

Ngày 27/11, Bộ Công an cho biết đoàn công tác Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng Công an tỉnh Khánh Hòa đã dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại địa phương.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã hoàn thành cơ bản việc dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang trường lớp, cơ sở y tế, các nhà ở của đồng bào dân tộc tại xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, trao tặng quà của Bộ trưởng Lương Tam Quang cho trường Mầm non Hoa Hướng Dương (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, trường mầm non liên cấp nội trú Hoa Hướng Dương đã được lực lượng công an vệ sinh sạch bùn đất, bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất cho nhà trường, đảm bảo cho các em học sinh sớm trở lại lớp học.

Thừa ủy quyền của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, đã trao tặng quà của Bộ trưởng cho một số trường học tại xã Khánh Vĩnh.

Món quà là những chiếc tivi, máy tính, 300 chiếc balo, túi xách cùng bàn ghế, đệm, chăn màn và 400 bộ đồng phục.