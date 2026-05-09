Vụ giếng phun cột khí và nước như vòi rồng: Lên phương án tận thu khí CO2

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai liên quan việc hướng dẫn thu hồi, tận thu khí CO2 từ các giếng khoan có hiện tượng cột khí và nước phun cao.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có văn bản kiến nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn phương án thu hồi, tận thu khí CO2 từ các giếng nước có hiện tượng bất thường tại địa phương này.

Giếng của ông Lăng xảy ra hiện tượng phun ra cột khí và nước cao (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, khí CO2 là khoáng sản thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Địa chất và Khoáng sản. Vì vậy, mọi hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành.

Từ báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, khí CO2 được phát hiện trong quá trình khoan giếng. Hiện tượng này xảy ra khi khí CO2 và nước từ lòng đất phun mạnh lên mặt đất. Do đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Gia Lai triển khai ngay phương án bảo vệ khoáng sản theo quy định.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai có phương án bảo vệ các giếng khoan xảy ra hiện tượng phun ra cột khí và nước (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trường hợp bất khả kháng buộc phải thu hồi khí CO2, cơ quan chuyên môn cần lập phương án thu hồi khoáng sản để quản lý, tránh lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

Để có cơ sở đánh giá chính xác về trữ lượng, hiện trạng và đặc điểm kỹ thuật của nguồn khí CO2, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ giới thiệu Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung hỗ trợ khảo sát, quan trắc và tư vấn các giải pháp kỹ thuật liên quan.

Như Dân trí thông tin ngày 18/4, gia đình ông Lê Danh Lăng (xã Chư Prông, Gia Lai) thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để phục vụ tưới cho 1,8ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất, tạo thành cột cao gần 15m.

UBND xã Chư Prông đã có văn bản yêu cầu người dân khu vực này dừng sử dụng máy khoan hơi để khai thác nước ngầm. Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này, không ít người ví giếng khoan phun cột khí và nước với áp lực mạnh như vòi rồng.

Năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m. Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên.

Đến nay, giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) đã bị bịt lại và không còn xảy ra hiện tượng phun trào. Đối với giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) đã giảm áp suất đáng kể.