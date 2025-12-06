Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đợt 2

Ngày 6/12, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đợt 2 để khắc phục các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Các tuyến bị sạt lở, hư hỏng trong đợt mưa lũ từ ngày 16/11 đến ngày 22/11 gồm quốc lộ 27C; đường tỉnh 702, 706; đường Phạm Văn Đồng; đường Nguyễn Tất Thành; đường Hương lộ 39; tỉnh lộ 9 và đường Tô Hạp - Sơn Bình.

Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, quyết định đợt 2 nhằm bổ sung thêm một số tuyến và đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Vị lãnh đạo cũng cho biết việc công bố tình huống khẩn cấp là điều kiện cần để các cơ quan trong tỉnh xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí, phục vụ sửa chữa khẩn cấp hoặc sửa chữa trước mắt các tuyến giao thông bị hư hỏng.

Trong số các tuyến trên, quốc lộ 27C đang bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá rất lớn, đến nay vẫn chưa thể thông tuyến nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 16/11, trên quốc lộ 27C, một xe khách chở 32 người lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đến Khánh Hòa, khi đi qua đoạn đèo Khánh Lê thì bị một khối đá lớn từ taluy dương sạt xuống đè trúng. Vụ việc khiến 6 người tử vong và 18 người bị thương.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, trận mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng; nhiều công trình và tuyến giao thông quan trọng bị tàn phá. Tổng thiệt hại tại địa phương ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại trong các hộ gia đình).