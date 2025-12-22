Trung ương họp riêng, cho ý kiến về báo cáo công tác nhân sự khóa mới

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 15. Hội nghị khai mạc sáng 22/12 tại Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Những dự thảo này bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 liên quan công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Trung ương đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết).

Trung ương cũng đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Cũng theo Tổng Bí thư, tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt, các thành viên đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện báo cáo của Trung ương khóa XIII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới, để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Hội nghị Trung ương 1 khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng.

"Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây", Tổng Bí thư yêu cầu.