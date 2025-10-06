Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm. Trước hết, Tổng Bí thư đề cập nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XIV, trong đó có công tác nhân sự.

Chọn nhân sự, chú trọng yếu tố “đức - sức - tài”

Tổng Bí thư cho biết đến ngày 20/8 đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu ban Nhân sự.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện và thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: TTXVN).

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy định.

“Đây là công việc đặc biệt hệ trọng, then chốt của then chốt, là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các ủy viên Trung ương khi lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan.

Tổng Bí thư quán triệt phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm cơ sở, thước đo trong lựa chọn.

Hội nghị Trung ương 13 khai mạc sáng 6/10 tại Hà Nội (Ảnh: TTXVN).

Theo Tổng Bí thư, yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân.

Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, Tổng Bí thư lưu ý rất chú trọng yếu tố “đức - sức - tài”.

“Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban chấp hành Trung ương”, Tổng Bí thư quán triệt.

Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần lựa chọn giới thiệu những người có bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.

Định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển

Với dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, Tổng Bí thư ghi nhận đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần.

Nội dung các Văn kiện cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phấn đấu xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Gia Hân).

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 nghị quyết Bộ chính trị mới ban hành vào Báo cáo chính trị và xác định, đến nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV.

Tại hội nghị này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, vì “mỗi lần góp ý là một lần trưởng thành”, là một lần Văn kiện được hoàn chỉnh.

Trong đó, Tổng Bí thư định hướng tập trung vào 5 nội dung.

Một là khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Cùng với đó, cần chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Hai là tập trung vào những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền…

Ba là xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước. Tổng Bí thư yêu cầu xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Bốn là những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ 40 năm đổi mới và cuối cùng là bổ sung nội dung cho định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.