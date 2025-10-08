Thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 sáng 8/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

“Từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung “xương sống” liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống thực của nhân dân”, theo đánh giá của Tổng Bí thư.

Hội nghị Trung ương 13 đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng.

Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV

Khái quát những kết quả chính, Tổng Bí thư cho biết trước hết, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương cũng cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh nội dung các văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Phạm Thắng).

Kết quả thứ hai, Trung ương đã thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021-2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2026 và tài chính - ngân sách 2026-2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Thứ ba, xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Kết quả thứ tư, theo Tổng Bí thư, Trung ương đã thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”.

Cũng tại Hội nghị lần thứ 13, Tổng Bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề về công tác các bộ theo thẩm quyền.

Trọng dụng người tài, không để lọt người chạy chức chạy quyền

9 định hướng lớn cũng được Trung ương thống nhất tại Hội nghị lần này.

Thứ nhất là việc chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng XIV. Ngoài việc hoàn thiện các văn kiện, Tổng Bí thư lưu ý nhân sự phải bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, hiệu quả.

“Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Phạm Thắng).

Định hướng thứ hai là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Thứ ba là tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống. Lãnh đạo Đảng lưu ý “chính quyền cơ sở không chỉ là nơi thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân, mà còn là nguồn sáng tạo vô tận trong phát triển đất nước”.

Định hướng thứ năm Tổng Bí thư đề cập là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường.

Thứ sáu là đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trung ương thống nhất sẽ tăng tốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi; đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ bảy là giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động, hiệu quả trong đối ngoại và hội nhập: kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Phạm Thắng).

Thứ tám là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để tăng cường niềm tin xã hội vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Định hướng thứ chín được Trung ương thống nhất là kiên định triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của Hội nghị Trung ương 13, của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Trung ương 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới.

“Mọi nhiệm vụ đều phải rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra; báo cáo đúng hạn; công khai tiến độ và kết quả để nhân dân giám sát”, Tổng Bí thư quán triệt.

Chuẩn bị phương án ứng phó với diễn biến thời tiết rất phức tạp

Cho rằng muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán, Tổng Bí thư đề nghị quán triệt ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo.

Ba trọng tâm gồm: Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai gồm: công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Phạm Thắng).

Một thước đo chính là mức sống và niềm tin của nhân dân. Cụ thể là dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy.

“Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo”, Tổng Bí thư kêu gọi.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của thời tiết vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt.

Tổng Bí thư đồng thời biểu dương Chính phủ, các cơ quan, các địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh không quản ngại nguy hiểm, cứu dân, bảo vệ tài sản Nhà nước, nhân dân, kịp thời khắc phục những khó khăn ở các địa phương vừa qua.

Lãnh đạo Đảng đề nghị các Ủy viên Trung ương, nhất là lãnh đạo các địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và 11.

Theo Tổng Bí thư, cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế; tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất.

Mặt khác, Tổng Bí thư lưu ý cần chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra.