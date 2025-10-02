Đi trồng rừng, phát hiện quả bom nặng hơn 220kg

Ngày 2/10, Thượng tá Nguyễn Quang Thanh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng công binh của đơn vị đã phá nổ thành công quả bom nặng hơn 220kg còn sót lại sau chiến tranh, tại thôn 1, xã Trà Tân.

Trước đó, trong quá trình trồng rừng, người dân địa phương phát hiện quả bom và kịp thời báo cáo với chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Ban Chỉ huy Phân trại Khu vực 3 - Trà My. Sau đó, đơn vị quân sự cấp xã báo cáo vụ việc đến Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Quả bom được người dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng phát hiện (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng).

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động lực lượng công binh đến hiện trường để khảo sát, xác định chủng loại, khối lượng, mức độ nguy hiểm của quả bom.

Cùng ngày, lực lượng công binh phối hợp với các đơn vị liên quan đã huy động phương tiện chuyên dụng để tháo gỡ, thu gom, vận chuyển quả bom về khu vực an toàn và hủy nổ theo đúng quy định.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, quả bom trên có sức công phá lớn, mức độ sát thương cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá việc kịp thời phát hiện, xử lý an toàn khối bom khẳng định tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của người dân cùng sự chủ động, chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang địa phương trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.