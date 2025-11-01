Huy động hơn 60 người tìm kiếm một phụ nữ mất tích trong rừng

Ngày 1/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà H.T.M. (SN 1986, trú tại bản 25, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) sau khi bà mất tích trong rừng.

Đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bà M. vào lúc 9h30 cùng ngày. Bà M. được tìm thấy khi đang mắc kẹt bên bờ suối, thuộc khu vực rừng ở bản Mít Cát, xã Kim Ngân.

Bà M. được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi rừng (Ảnh: Hoài Nam).

Sau hơn 2 giờ phát rừng, rẽ lối, lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa bà M. về nhà an toàn.

Trước đó, vào chiều 31/10, người thân không thấy bà M. trở về nhà nên đã trình báo chính quyền địa phương. Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Làng Ho phối hợp với chính quyền xã Kim Ngân huy động hơn 60 người tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.