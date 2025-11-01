Bé trai 1 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới giếng

Sáng 1/11, một nguồn tin xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai 1 tuổi, thi thể cháu bé được phát hiện dưới giếng của gia đình.

Nạn nhân là bé U.N.A.L. (1 tuổi, trú tại đường Nguyễn An Ninh, phường Ea Kao).

Gia đình đăng thông tin tìm kiếm cháu bé trên mạng xã hội (ảnh: Trương Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, sáng 31/10, bé L. được bà ngoại bế cho ăn trước cửa nhà, sau đó người bà vào trong nhà có việc, đến khi quay ra đã không thấy bé L. đâu.

Dù tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả, gia đình bé L. đã báo cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội để được hỗ trợ tìm kiếm.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định thi thể bé L. ở dưới giếng sâu của gia đình ngay sân nhà. Khoảng 21h cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa được thi thể cháu bé lên và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

"Giếng của gia đình bé L. có mực nước dâng cao, cách miệng giếng khoảng 2m. Nguyên nhân cháu bé tử vong đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng", nguồn tin tiết lộ.