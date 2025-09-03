Hai bé gái đuối nước thương tâm dưới hồ

Tối 3/9, lãnh đạo UBND xã Gio Linh (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái tử vong.

Khoảng 14h cùng ngày, em D.T.T.L. (10 tuổi, trú tại xã Gio Linh) và em P.T.B.H. (7 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà), đều thuộc Quảng Trị, cùng một người bạn khác ra khu vực hồ Bến Sanh, xã Gio Linh chơi.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Một lúc sau, người bạn đi cùng phát hiện L. và H. xuống nước nhưng không thấy lên nên báo cho người lớn. Nhận thông tin, lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng triển khai tìm kiếm.

Đến 17h50 ngày 3/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể H. và L. dưới hồ Bến Sanh, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng cảnh sát tìm thấy thi thể các nạn nhân (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Trước sự việc này, chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình nêu cao tinh thần phòng, chống đuối nước, quan tâm con em mình trong thời gian nghỉ học ở nhà.