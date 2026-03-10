Hủy dấu "Mật" trong văn bản trả lời công dân

Ngày 10/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản đính chính liên quan đến nội dung trả lời công dân về dự án Sông Lô (phường Nam Nha Trang).

Cuối tháng 7/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 68 về việc trả lời đơn của công dân liên quan dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Văn bản này trước đó được xác định là tài liệu mật của Nhà nước và được đóng dấu “MẬT”, gửi đến các công dân có đơn thư cùng các cơ quan liên quan.

Một góc dự án Sông Lô ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Sau khi rà soát, UBND tỉnh xác định nội dung văn bản số 68 không chứa thông tin thuộc bí mật nhà nước. Vì vậy, UBND tỉnh điều chỉnh, không áp dụng chế độ ban hành văn bản theo hình thức “MẬT” đối với văn bản này, chuyển sang hình thức văn bản “thông thường”.

UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo để các công dân và cơ quan liên quan biết, sử dụng văn bản số 68 theo đúng quy định.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, là một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện liên quan đến việc thu hồi đất kéo dài hơn 20 năm qua.

Trước tình trạng khiếu nại kéo dài, tháng 9/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thống nhất với kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa, giao dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra, sớm có kết luận để tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực phát triển của dự án.