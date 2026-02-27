Lãnh đạo Khánh Hòa ra “tối hậu thư” về án hành chính

Ngày 27/2, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc tăng cường chấp hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ Luật Tố tụng hành chính và các nghị định của Chính phủ quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; xử lý trách nhiệm đối với trường hợp không chấp hành bản án, quyết định của tòa án.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Các đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa; cung cấp tài liệu, chứng cứ trong các vụ án hành chính mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền bị khởi kiện. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng xác định, việc đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm bức xúc, khiếu kiện của tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không”: không tham gia tố tụng; không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định; không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thi hành án hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, coi đây là một trong những nội dung xem xét khi đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm những bản án, quyết định về vụ án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thực hiện, trong đó UBND, Chủ tịch UBND là bên phải thi hành. Kế hoạch phải phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; xác định thời hạn, lộ trình và kết quả thực hiện.

Tỉnh lưu ý người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thi hành các bản án, quyết định thuộc nhiệm vụ của mình.

Tỉnh giao trước ngày 31/3, các đơn vị liên quan phải ban hành hoặc tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện đối với từng bản án, quyết định chưa thi hành xong theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp), đồng thời gửi Thi hành án dân sự tỉnh để theo dõi theo quy định.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 26 bản án, quyết định đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành.