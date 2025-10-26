Nhiều vùng ở Huế còn ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Sáng 26/10, ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, thành phố Huế, cho biết các tuyến đường ở khu vực thấp trũng của phường này, nằm gần sông Bồ và phá Tam Giang, như các tổ dân phố Quán Hòa, Minh Thanh, Tây Thành,… bị ngập lụt cục bộ.

Theo ông Nghĩa, các lực lượng chức năng của phường Hóa Châu đang đi kiểm tra thực tế, tìm phương án hỗ trợ người dân trong trường hợp nước lũ và triều cường tiếp tục dâng cao.

Nhiều khu vực ven phá Tam Giang, thành phố Huế tiếp tục bị chia cắt do mưa lớn gây ngập lụt sâu (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Lê Hữu Phước, Trưởng thôn Mai Dương, xã Quảng Điền, cho biết tuyến đường dẫn vào các thôn Mai Dương, Phước Lý, Lâm Lý, bị ngập sâu, nước lũ duy trì ở mức cao gây chia cắt khu vực này với bên ngoài.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-75mm, có nơi cao hơn như: Lộc Tiến 83.2mm, Bạch Mã 105.6mm.

Cơ quan chức năng dự báo, trong các ngày 26-28/10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Nhiều tuyến đường tại khu vực trũng thấp tại thành phố Huế bị ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân (Ảnh: Phan Nghĩa).

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối ở các phường, xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô,... Mưa lớn có nguy cơ cao gây ra lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố.

Theo đại diện Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế), hiện tại, mực nước tại hồ Tả Trạch (trên thượng nguồn sông Hương) là 33,18m. Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, phục vụ người dân đi lại, đơn vị quản lý hồ Tả Trạch đã điều chỉnh đóng một cửa điều tiết lũ, giảm từ 346m3/s xuống còn khoảng 210m3/s trong sáng nay.