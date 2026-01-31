Hợp nhất trung tâm đăng kiểm ở TPHCM, thêm chức năng kiểm định xe máy

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định hợp nhất 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn, gồm trung tâm 50-01S, 50-02S và 50-03S.

Các trung tâm này được tổ chức lại thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TPHCM, trực thuộc Sở Xây dựng.

Dây chuyền đăng kiểm ô tô tại Trung tâm Đăng kiểm 50-02S (nay là cơ sở đăng kiểm 50-02S) (Ảnh: An Huy).

Theo quyết định này, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, trụ sở làm việc và con dấu riêng. Trung tâm chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ngoài chức năng kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho ô tô, quyết định cũng nêu rõ trung tâm có thêm chức năng kiểm định khí thải xe máy.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm: giám đốc, các phó giám đốc, các phòng chuyên môn và cơ sở đăng kiểm trực thuộc.

Hạ tầng trạm đăng kiểm vẫn được duy trì với 3 cơ sở, gồm: 50-01S, 50-02S và 50-03S. Các cơ sở đăng kiểm là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trong diễn biến liên quan, UBND TPHCM cũng vừa quyết định tổ chức lại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Bình Dương thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Dương, thuộc Sở Xây dựng TPHCM. Trung tâm mới được xác định thêm chức năng kiểm định khí thải xe máy.