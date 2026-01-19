Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu trạm đăng kiểm chuẩn bị đo khí thải xe máy

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn để triển khai Thông tư 92/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quy chuẩn khí thải xe máy.

Thông tư này được ban hành ngày 31/12/2025, quy định chi tiết 4 mức tiêu chuẩn khí thải xe máy, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6.

Thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu kiểm định khí thải xe máy, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các cơ sở đăng kiểm khẩn trương rà soát, sắp xếp lại toàn bộ mặt bằng cơ sở hiện có, xem xét bố trí diện tích phù hợp để tổ chức đo và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe máy.

Hoạt động thí điểm kiểm định khí thải xe máy từng được Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất, nhập khẩu xe máy Việt Nam (VAMM) triển khai (Ảnh: VAMM).

Các cơ sở đăng kiểm cần chủ động phối hợp với nhà cung cấp thiết bị, tổ chức rà soát, kiểm tra hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị kiểm định khí thải xe máy tại cơ sở mình, bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

"Thiết bị đo khí thải phục vụ kiểm định xe máy phải có phần mềm quản lý kiểm định, đồng thời bố trí khu vực riêng biệt để phục vụ hoạt động này", Sở Xây dựng TPHCM lưu ý.

Nhà chức trách cũng khuyến khích các cơ sở đăng kiểm xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm phương tiện, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị đo cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định khí thải xe máy ngoài cơ sở đăng kiểm.

Về việc lựa chọn thiết bị đo khí thải phù hợp quy định, các cơ sở đăng kiểm liên hệ Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn. Sở Xây dựng lưu ý thiết bị phải tương thích với chương trình phần mềm kiểm định khí thải và các cấu hình kỹ thuật liên quan, bảo đảm việc kiểm định khí thải xe máy đáp ứng các quy định hiện hành.

Các trung tâm đăng kiểm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng TPHCM trước ngày 26/2. Quá trình triển khai, cơ sở cần kịp thời phản hồi về các khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý.