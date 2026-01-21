TPHCM cho doanh nghiệp tham gia kiểm định khí thải xe máy

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các hiệp hội ô tô, xe máy và thiết bị động lực để đề nghị tham gia dịch vụ kiểm định khí thải xe máy trong thời gian tới.

Văn bản được gửi cho Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA); Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM); Hiệp hội ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOB) và Hội ô tô và thiết bị động lực TPHCM.

Giao diện một phần mềm kiểm định khí thải xe máy được thí điểm tại TPHCM (Ảnh: VAMM).

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các hiệp hội thông báo để đơn vị thành viên chủ động rà soát, nâng cấp trung tâm bảo hành, sửa chữa... qua đó sẵn sàng tham gia kiểm định khí thải xe máy.

Theo thống kê sơ bộ, địa bàn TPHCM sau sáp nhập có hơn 11 triệu xe máy phải kiểm định khí thải; mỗi xe tốn khoảng 7-10 phút để đo khí thải, cấp chứng nhận.

Sở Xây dựng TPHCM khẳng định các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy hoàn toàn có thể thực hiện được quy trình này nếu đáp ứng điều kiện hiện hành.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định khí thải xe máy được thực hiện theo Nghị định 166/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các đại lý, trung tâm bảo hành, sửa chữa ô tô, xe máy có mong muốn thành lập cơ sở kiểm định khí thải xe máy thì liên hệ với các hiệp hội nêu trên để được rà soát, tổng hợp số lượng.

Sở Xây dựng sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem xét đào tạo, tập huấn và cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kiểm định khí thải xe máy.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã giao các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn gấp rút tăng cường nhân lực và mua sắm thiết bị để phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe máy; đồng thời lên phương án kiểm định khí thải lưu động, hỗ trợ người dân ở khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa.