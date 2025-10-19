Uống bia sau đám tang, người đàn ông bị CSGT TPHCM xử phạt

Sau khi Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân, lực lượng CSGT TPHCM đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm, phát hiện nhiều tài xế vi phạm.

Ngày 19/10, tại cửa ngõ phía Đông thành phố, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, trực tiếp chỉ huy các tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường đảm trách.

Lúc 12h35, tổ công tác phát hiện ông N.V.D. (SN 1969, ngụ phường Hiệp Bình) chạy xe máy trên đường số 17 (phường Thủ Đức) có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với ông D. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Qua kiểm tra, ông D. có nồng độ cồn 0,157mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe, không xuất trình được thẻ căn cước khi được yêu cầu kiểm tra. CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với nam tài xế ngay sau đó. Với mức vi phạm nồng độ cồn nói trên, ông D. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

"Trưa nay, tôi uống hai lon bia trong lúc đi dự đám tang người thân. Trên đường về nhà thì không may bị CSGT thổi phạt. Đây là lần đầu tiên tôi vi phạm", nam tài xế phân trần.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông M. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó 20 phút, tại giao lộ Vận hành Suối Nhum - số 5 (phường Linh Xuân), CSGT phát hiện ông P.T.M. (SN 1984, quê Khánh Hòa) vi phạm nồng độ cồn 0,535mg/lít khí thở. Nam tài xế sẽ bị phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Sau hơn 1 giờ làm việc, ngoài hai trường hợp trên, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm khác.

Ngoài việc kiểm tra người điều khiển xe máy, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế ô tô, kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô, xe tải (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo, người tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia vì an toàn của bản thân và những người xung quanh.

Việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm, vào nhiều khung giờ sẽ góp phần ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.