Tài xế ô tô "dính cồn" kịch khung vẫn chở cả gia đình đi trên cao tốc

Tối 18/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 C08 vừa lập biên bản xử phạt anh T.Đ.N. (SN 1985, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) do có hành vi điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,435mg/lít khí thở.

Với vi phạm trên, anh N. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng, cảnh sát cũng tạm giữ chiếc ô tô của nam tài xế.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế N. (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, khoảng 13h04 cùng ngày, tổ CSGT thuộc Đội 1 làm nhiệm vụ tại trạm thu phí IC13 đã phát hiện anh T.Đ.N. điều khiển ô tô nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn 0,435 mg/lít khí thở.

Mặc dù vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung nhưng anh N. vẫn điều khiển ô tô chở cả gia đình di chuyển trên cao tốc. Cảnh sát cho biết hành vi của tài xế là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.