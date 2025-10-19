Tài xế ô tô "dính cồn" kịch khung vẫn chở cả gia đình đi trên cao tốc
(Dân trí) - Quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, CSGT phát hiện một tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung nhưng vẫn chở cả gia đình trong xe.
Tối 18/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 C08 vừa lập biên bản xử phạt anh T.Đ.N. (SN 1985, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) do có hành vi điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,435mg/lít khí thở.
Với vi phạm trên, anh N. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng, cảnh sát cũng tạm giữ chiếc ô tô của nam tài xế.
Theo Cục CSGT, khoảng 13h04 cùng ngày, tổ CSGT thuộc Đội 1 làm nhiệm vụ tại trạm thu phí IC13 đã phát hiện anh T.Đ.N. điều khiển ô tô nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn 0,435 mg/lít khí thở.
Mặc dù vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung nhưng anh N. vẫn điều khiển ô tô chở cả gia đình di chuyển trên cao tốc. Cảnh sát cho biết hành vi của tài xế là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Tối 18/10, Cục CSGT cho biết trong vòng 2 giờ làm việc (từ 12h30 tới 14h30 cùng ngày, CSGT toàn quốc đã kiểm soát hơn 48.200 lượt phương tiện. Qua đó, cảnh sát đã lập biên bản xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 xe khách, 17 xe tải, 64 ô tô con, 1.194 xe máy, 17 xe thô sơ).
Các địa phương phát hiện vi phạm nồng độ cồn nhiều là Hà Nội với 134 trường hợp, Hải Phòng 101 trường hợp, Thái Nguyên 90 trường hợp, Lào Cai 88 trường hợp, Bắc Ninh 88 trường hợp, Hưng Yên 70 trường hợp.