Hơn 1.500 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đêm Noel

Chiều 25/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đêm 24/12, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 20h đến 24h.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 42.400 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.555 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, qua phân tích về độ tuổi vi phạm cho thấy dưới 18 tuổi có 14 trường hợp, từ 18 đến 35 tuổi có gần 400 trường hợp, từ 36 đến 55 tuổi có gần 1.000 trường hợp; trên 55 tuổi có 168 trường hợp.

Trong số các tài xế vi phạm nồng độ cồn có 15 phụ nữ.

Nhà chức trách cho hay, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay trong sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới cũng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông.