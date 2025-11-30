CSGT phát hiện hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong một ngày

Ngày 30/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, trong ngày 29/11, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn trong 2 khung giờ từ 12h đến 14h30 và từ 19h đến 23h.

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn ban đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, CSGT toàn quốc đã kiểm soát gần 92.000 lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT thông tin, qua phân tích về độ tuổi vi phạm cho thấy dưới 18 tuổi có 31 trường hợp (chiếm 1,15%); từ 18 đến 35 tuổi có 702 trường hợp (chiếm 25,97%); từ 36 đến 55 tuổi có 1.635 trường hợp (chiếm 60,49%); trên 55 tuổi có 335 trường hợp (chiếm 12,39%). Trong đó có 39 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn.

Nhà chức trách cho biết, việc CSGT toàn quốc cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen đối với người dân “đã uống rượu bia thì không lái xe”.