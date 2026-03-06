Hơn 3,2 triệu cử tri Ninh Bình đón chờ ngày hội đặc biệt

Chiều 6/3, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình) tổ chức họp báo tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiểu ban thông tin, tuyên truyền, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình họp báo thông tin về ngày bầu cử sắp tới (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình thông tin, thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này chỉ hơn hai tháng, ngắn hơn so với nhiệm kỳ 2021-2026. Trong khi đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô địa bàn quản lý và số lượng đầu mối hành chính tăng lên đáng kể.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, trước đây mỗi tỉnh (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) chỉ có khoảng 8-12 đơn vị cấp huyện, thành phố, thì hiện nay toàn tỉnh Ninh Bình có 129 xã, phường với phạm vi quản lý rộng hơn. Dân số toàn tỉnh hơn 4,2 triệu người, tổng số cử tri dự kiến tham gia bầu cử hơn 3,2 triệu người.

Khối lượng công việc lớn, tiến độ triển khai gấp, trong khi nhiều cán bộ, công chức ở cơ sở lần đầu tham gia công tác tổ chức bầu cử nên bước đầu cũng gặp một số khó khăn trong quá trình tham mưu và triển khai nhiệm vụ.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và địa phương, đến nay các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cung cấp các thông tin về ngày bầu cử đặc biệt (Ảnh: Thái Bá).

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cơ bản được triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo đúng lộ trình đề ra.

Ông Tuyển thông tin, toàn tỉnh Ninh Bình đã thành lập 129 Ủy ban bầu cử cấp xã với 2.128 thành viên; đồng thời thành lập 833 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.536 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Cùng với đó, tỉnh đã công bố 8 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 833 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Trên cơ sở đặc điểm dân cư và điều kiện địa bàn, các địa phương đã thành lập 2.536 khu vực bỏ phiếu để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử. Trong số này có 18 khu vực bỏ phiếu riêng đặt tại các đơn vị vũ trang nhân dân, bệnh viện, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và trại tạm giam theo đúng quy định.

Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử cũng được triển khai chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục. Căn cứ biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban bầu cử các xã, phường đã ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức 4.595 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 tại 833 đơn vị bầu cử theo quy định.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (thứ 2 bên phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn (Ảnh: BNB).

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm bảo đảm các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Ninh Bình, qua đó đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và đồng bộ.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đặc biệt quan tâm với quyết tâm không để xảy ra điểm nóng; chủ động từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân nhất là các khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được chú trọng, chủ động giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đã góp phần tạo nên sự ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng Tiểu ban thông tin, tuyên truyền đề nghị, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong những ngày tới tăng cường mức độ, tần suất và thời lượng tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, chính xác về ngày hội toàn dân (Ảnh: Thái Bá).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, của cuộc bầu cử; danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; phản ánh tâm tư nguyện vọng, sự tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân đối với các ứng cử viên; tích cực chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân.