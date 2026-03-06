Con trai "bầu Hiển" muốn tìm nhân tài bóng đá từ những sân bóng xã ở Hà Nội

Ngày 6/3, các ứng cử viên HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri và thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 30 tại các xã Quang Minh, Tiến Thắng, Mê Linh, Yên Lãng.

Tại hội nghị, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, cho biết thành phố đang triển khai nghiêm túc, hiệu quả kịp thời các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là khắc phục 5 "điểm nghẽn" và mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đạt tăng trưởng từ 11% trở lên ngay từ năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2031.

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Thế Cương cam kết tiếp tục nỗ lực phấn đấu phục vụ sự nghiệp phát triển của 4 địa phương và thành phố, nỗ lực để góp phần khắc phục những "điểm nghẽn", những tồn tại nêu trên trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, phát biểu trước cử tri (Ảnh: CTV).

“Dù trong bất kỳ cương vị nào, tôi sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng, không phô trương, hình thức; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, minh bạch, hiệu quả”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cam kết.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, cho biết việc được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao để ông có cơ hội góp phần cùng cử tri, nhân dân xây dựng thủ đô ngày càng phát triển.

Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T. Ông Quang đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn này và một số đơn vị khác.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, trình bày chương trình hành động (Ảnh: CTV).

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội, ông Quang cam kết luôn giữ mối liên hệ mật thiết, là cầu nối giữa cử tri và chính quyền các cấp; chủ động lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực, kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, ông Quang cũng cam kết theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến hạ tầng, môi trường và sinh kế của nhân dân.

Với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, ông Quang cho rằng mỗi tài năng đều cần một môi trường khởi đầu phù hợp. Ông tin rằng tại các xã Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng và Yên Lãng cũng có rất nhiều em nhỏ có tiềm năng, chỉ cần được tạo điều kiện đúng cách.

Ông Quang hứa sẽ phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng, gắn kết giữa nhà trường, gia đình và tổ chức chuyên môn, đồng thời tuyển chọn, đào tạo năng khiếu ngay tại địa phương.

"Tôi sẽ chủ động vận động nguồn lực xã hội hóa để cải thiện cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện, tạo môi trường rèn luyện an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu niên trên địa bàn", Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội nói.

Bên cạnh đó, ông Quang mong muốn từ những sân bóng tại Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng và Yên Lãng sẽ có thêm những em nhỏ được đào tạo bài bản và có cơ hội phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là tuyển thủ quốc gia trong tương lai.

Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ dừng ở việc tìm kiếm tài năng thể thao, mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành kỷ luật, ý chí, tinh thần đồng đội và bản lĩnh vượt khó, theo lời Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội.