Xử phạt người đàn ông bình luận xúc phạm dưới bài viết vận động bầu cử

Ngày 6/3, ông Tưởng Đăng Phú, Chủ tịch UBDN xã Tam Đồng (Nghệ An), cho biết Công an xã Tam Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông T.Đ.T. (SN 1985, trú tại địa phương) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Liên quan đến công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trang thông tin của xã Tam Đồng đã đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Công an xã Tam Đồng làm việc với ông T.Đ.T. (Ảnh: T. Hoàng).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tam Đồng phát hiện ông T.Đ.T. để lại bình luận không đúng sự thật, xúc phạm uy tín Bí thư Đảng ủy - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 - dưới bài đăng trên trang thông tin của xã.

Được công an mời làm việc, ông T. thừa nhận hành vi của mình, tự nguyện gỡ bỏ bình luận sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tam Đồng xử phạt ông T. số tiền 5 triệu đồng về hành vi kể trên.

Trước đó, công an xã cũng đã làm việc, xử lý đối với 2 trường hợp trên địa bàn về các hành vi đăng tải thông tin nhằm xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội.