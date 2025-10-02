Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, dự kiến đêm 3/10 vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 1/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Đến tối 2/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngày 3/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Lúc 19h cùng ngày, bão trên khu vực phía Bắc đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, có khả năng mạnh thêm.

Đêm cùng ngày (3/10) bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về diễn biến thời tiết ngày 2/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu bão nên các ngày 29 và 30/9, Hà Nội có mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường, phố ngập sâu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Dự báo thời tiết ngày 2/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.