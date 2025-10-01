Không khí lạnh sắp hoạt động mạnh dần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định khí hậu tháng 10 trên phạm vi toàn quốc.

Dự báo trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 10, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 10-30%.

Về bão và áp thấp nhiệt đới, tháng 10 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn và có 1-2 cơn khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Về không khí lạnh, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh dần từ giữa tháng 10.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh dần từ giữa tháng 10 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong tháng 10, khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng tập trung trong thời kỳ đầu tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; các tỉnh từ Nghệ An đến phía Bắc Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng; các khu vực khác có nhiều ngày mưa rào và dông.

Trên phạm vi cả nước trong tháng 10 tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong sáng 2/10, áp thấp nhiệt đới mới hình thành khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông, Philippines. Thời điểm này, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến sáng 3/10, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông.

Theo dự báo, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11. Bão sau đó tiếp tục khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.