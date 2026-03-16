Học sinh lớp 3 đuối nước buổi trưa, chiều đi học bạn mới báo thầy cô

Chiều 16/3, thông tin từ UBND xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk), sau khi tan học buổi sáng, khoảng 10h30 cùng ngày, 4 học sinh của Trường Tiểu học Cẩm Phong rủ nhau đi tắm sông.

Trong lúc tắm, em L.V.P. (9 tuổi, học sinh lớp 3) ra chỗ nước sâu và có dấu hiệu đuối nước. Trước tình huống này, cả 3 em còn lại nỗ lực kéo nạn nhân lên khu vực nước nông hơn nhưng bất thành và P. nhanh chóng chìm xuống dòng nước.

Nam sinh lớp 3 để lại quần áo trên bờ trước khi xuống sông tắm (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến buổi chiều đi học, các học sinh kể lại sự việc cho giáo viên. Ngay sau đó, nhà trường cùng cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường và phát hiện quần áo, dép của em P. trên bờ. Nhiều người xuống sông lặn tìm và trục vớt được thi thể nạn nhân.

Hiện trường vụ đuối nước (Ảnh: Cắt từ clip).

Gia đình em P. không đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ vụ việc và xin nhận thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

Sau sự việc, chính quyền xã Cư Pui và nhà trường đã đến động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.