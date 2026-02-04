Nam sinh lớp 8 bị đuối nước ở hồ tưới

Chiều 3/2, lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể một học sinh lớp 8 bị đuối nước tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 15h50 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại Tổ dân phố 8 Cư Êbur (phường Buôn Ma Thuột). Ngay lập tức, một xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Hiện trường vụ đuối nước (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến khoảng 16h40, nạn nhân được tìm thấy và xác định là em N.H.N. (14 tuổi), học sinh lớp 8A3, Trường THCS Hàm Nghi, phường Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo của Trường THCS Hàm Nghi, vào đầu tiết học chiều cùng ngày, lớp 8A3 có 10 học sinh vắng mặt, trong đó 2 em có phép. Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo sự việc lên nhóm phụ huynh của lớp.

Trong số các học sinh nghỉ học không phép, có 4 em (bao gồm N.H.N.) đã rủ nhau đến khu vực hồ chứa nước tưới tại Tổ dân phố 8 Cư Êbur để vui chơi. Tại đây, em N. không may bị trượt chân và rơi xuống hồ. Mặc dù được các bạn khác cố gắng ứng cứu nhưng bất thành.

Sau vụ việc đau lòng, lãnh đạo Trường THCS Hàm Nghi đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và cam kết hỗ trợ một phần chi phí mai táng.