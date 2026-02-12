Hai học sinh tử nạn trên sông Đakrông ngày 25 Tết

Chiều 12/2, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, thông tin, khoảng 12h30 cùng ngày, 2 nam sinh gồm H.M.T. và H.V.Đ.D. (cùng SN 2017, trú tại thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) và nhóm bạn xuống sông Đakrông, đoạn qua thôn Đồng Đờng, tắm.

Không may, T. và Đ. bị đuối nước.

Người dân ngồi bên sông Đakrông, đau buồn trước sự ra đi của 2 em nhỏ (Ảnh: UBND xã Hướng Hiệp).

Thấy T. và Đ. chới với trên sông, nhóm bạn vội hô hoán, báo tin cho người lớn. Tuy nhiên, khi người dân địa phương đến nơi, 2 học sinh đã mất tích, thi thể được phát hiện sau đó.

Ông Hồ Văn Cu, Trưởng thôn Đồng Đờng, cho biết học sinh ở thôn được nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 11/2. Hai em nhỏ đuối nước đều là học sinh lớp 3 thuộc một trường học trên địa bàn xã Hướng Hiệp.

"Sự ra đi của 2 em nhỏ khiến gia đình và người dân trong thôn hết sức buồn bã, thương xót. Tết Nguyên đán cận kề mà xảy ra sự việc quá đau lòng!", ông Cu chia sẻ.

Chính quyền địa phương đã đến động viên, trao hỗ trợ các gia đình có người tử vong, đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh quản lý chặt con em trong những ngày các cháu nghỉ Tết.