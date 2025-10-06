Hoàn lưu bão Matmo có thể gây mưa to và dông lốc ở miền Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 188 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão Matmo.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 6/10, bão Matmo đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (gần khu vực biên giới Việt - Trung) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, theo dự báo, hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to và có thể dông lốc trong ngày 6-7/10. Trong đó, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn tới trên 300mm (đặc biệt nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ).

Người dân Hà Nội chật vật di chuyển trong cơn mưa lớn gây ngập sâu chiều 30/9 (Ảnh: Hải Long).

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là đợt mưa lớn ngay sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều nơi đất ở trạng thái bão hòa nước, sông ngòi, hồ đập đã đầy nước.

Vì thế, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ lớn trên sông suối nhỏ và thượng nguồn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng tại các đô thị và vùng thấp trũng.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình bão số 11 để triển khai kịp thời biện pháp phòng chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…

Người đứng đầu chính quyền các tỉnh, thành phố, nhất là ở khu vực trung du và miền núi, được giao chỉ đạo, huy động các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý các địa phương căn cứ tình hình thực tế và dự báo mưa lũ tại địa bàn chỉ đạo, có thể nghiên cứu cho học sinh không phải đến trường mà học trực tuyến nếu thấy cần thiết.

Cùng với việc rà soát, hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét…, Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát, hạn chế người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý các đơn vị theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống và khắc phục ngay khi có sự cố.

Mặt khác, Thủ tướng chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết tại khu vực trọng điểm, xung yếu dự báo có nguy cơ bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng, Công an cùng các bộ liên quan chỉ đạo, huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai.