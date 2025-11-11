Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về vấn đề ma túy, cảm hóa người nghiện

Phát biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) chiều 11/11, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) cho biết việc sửa đổi luật này có ý nghĩa rất quan trọng, toàn diện và cấp thiết trong bối cảnh tệ nạn ma túy đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, có xu hướng lan rộng và trẻ hóa.

Cần phòng ngừa từ gốc

Theo đại biểu, ma túy không chỉ là hiểm họa cho sức khỏe con người mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội, phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm suy thoái đạo đức, nhân cách, đe dọa tương lai của thế hệ trẻ.

"Luật không chỉ là công cụ pháp lý của Nhà nước, mà còn là phương tiện cảm hóa, giúp con người quay về với lối sống lành mạnh, tỉnh thức và chân ái", Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu thảo luận (Ảnh: Trọng Phú).

Đại biểu đề nghị nhấn mạnh hơn nữa yếu tố phòng ngừa từ gốc, thông qua giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, để người chưa nghiện không sa ngã, người nghiện có cơ hội cai nghiện và làm lại cuộc đời.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng đề nghị bổ sung quan điểm về trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, cảm hóa người nghiện.

Theo đó, khuyến khích các cộng đồng dân cư tham gia các mô hình "xóm không ma túy", "gia đình an lạc", "tu học hướng thiện"... giúp người nghiện ma túy có thể cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng phù hợp với chủ trương đa dạng hóa các hình thức cai nghiện theo quy định.

Về chính sách đối với người nghiện ma túy, vị đại biểu cho rằng cần thể hiện rõ tinh thần nhân đạo, tạo điều kiện để người nghiện được điều trị cai nghiện tự nguyện và tái hòa nhập xã hội.

Đề nghị bổ sung các chính sách hỗ trợ cụ thể như đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm, được tham gia sinh hoạt cộng đồng mà không bị kỳ thị...

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh cuộc chiến phòng, chống ma túy không tiếng súng nhưng đầy cam go, khốc liệt, bởi kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt không chỉ là những đường dây tội phạm nguy hiểm, liều lĩnh mà còn là sự tha hóa, cám dỗ, "bóng tối trong chính lòng người".

"Tôi tin tưởng rằng nếu luật được hoàn thiện theo hướng phòng ngừa sớm, cảm hóa, nhân đạo, phục hồi sẽ góp phần giúp nhiều người lầm lỗi quay về cuộc sống bình thường, giữ vững trật tự an toàn xã hội và hướng tới một xã hội bình yên, hạnh phúc", đại biểu nêu ý kiến.

Đề nghị xem xét lại thời gian cai nghiện

Đồng tình với việc bổ sung, sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chánh án TAND TP Hà Nội, cho rằng lần sửa này quy định chi tiết về nâng cao hiệu quả, tập trung cơ chế phòng chống ma túy, ưu tiên phòng ngừa hơn chống.

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính phát biểu (Ảnh: Trọng Phú).

Đề cập đến thời hạn cai nghiện, dự thảo quy định 24 tháng đối với người lần đầu và 36 tháng đối với người tái nghiện (lần hai trở lên), ông Chính bày tỏ băn khoăn về quy định này, bởi mục đích là làm người nghiện cắt cơn và khỏi hẳn, trong khi mỗi người có cơ địa khác nhau.

Do vậy, đại biểu đề nghị xem xét lại thời gian, có thể quy định cụ thể hoặc đến khi người nghiện khỏi hẳn. Đại biểu cũng lưu ý cân nhắc quy định 36 tháng cho trường hợp tái nghiện, vì theo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), người sử dụng ma túy tái nghiện sẽ bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến luật này, đại biểu Lê Nhật Thành (Hà Nội) cho biết theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trường hợp người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị tuyên án phạt tù thì được miễn chấp hành thời gian còn lại của quyết định cai nghiện bắt buộc.

Theo ông, thực tiễn thời gian qua, quy định này bộc lộ một số bất cập, nhiều trường hợp cố tình vi phạm pháp luật hình sự với mức án tù thấp nhằm được miễn chấp hành phần thời gian cai nghiện hoặc vi phạm để không chấp hành thời hạn quản lý sau cai còn lại.

Bên cạnh đó, ông Thành cho rằng pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định về đình chỉ, hủy bỏ quyết định thi hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đại biểu nêu dẫn chứng thống kê từ 1/3 đến ngày 31/10, trên toàn quốc có 276 trường hợp phạm tội trong thời gian đang cai nghiện bắt buộc.

Từ thực tế trên, ông Thành đề nghị bổ sung quy định đối với người đang cai nghiện ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị tuyên án phạt tù thì sau khi chấp hành án phạt tù vẫn phải tiếp tục thi hành cai nghiện, quản lý sau cai nếu thời gian chấp hành án phạt tù ngắn hơn thời gian cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện còn lại.

Trường hợp nếu thời gian chấp hành án phạt tù dài hơn thời gian cai nghiện ma túy và quản lý sau cai thì sẽ được đình chỉ không tiếp tục thi hành quyết định cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, theo đại biểu.