Đề xuất tăng thời gian cai nghiện với người tái nghiện lên 36 tháng

Tăng thời gian cai nghiện

Sáng 11/11, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Theo dự thảo, quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở lên là 36 tháng và áp dụng đối với tất cả hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc.

Theo quy định hiện hành (Luật Phòng, chống ma túy 2021 và Nghị định 116/2021/NĐ-CP), thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện công lập được áp dụng từ 12 đến 24 tháng. Với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở, thời gian do người nghiện và cơ sở thỏa thuận nhưng thông thường cũng không quá 24 tháng. Trường hợp thực hiện cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng, thời gian được quy định từ 6 đến 12 tháng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (Ảnh: QH).

Dự thảo cũng quy định quy trình cai nghiện ma túy phải bảo đảm thực hiện đủ 5 giai đoạn gồm: tiếp nhận, phân loại; điều trị cắt cơn, giải độc và điều trị các rối loạn tâm thần, bệnh lý khác; giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi và nhân cách; lao động trị liệu, học nghề; chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Người cai nghiện ma túy bắt buộc phải thực hiện đầy đủ thời hạn và toàn bộ quy trình theo quy định này.

Đối với trường hợp cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, dự thảo cho phép hai lựa chọn: thực hiện đầy đủ thời hạn và toàn bộ quy trình tại cơ sở tư nhân; hoặc chỉ thực hiện tối thiểu 3 giai đoạn đầu tại cơ sở tư nhân, gồm: tiếp nhận - phân loại; điều trị cắt cơn - giải độc; giáo dục - tư vấn - phục hồi hành vi, nhân cách.

Sau khi hoàn thành tối thiểu ba giai đoạn đầu, người cai nghiện được chuyển về gia đình hoặc cộng đồng để tiếp tục các giai đoạn và thời gian cai nghiện còn lại.

Cơ sở cai nghiện tư nhân có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thời gian và các giai đoạn đã thực hiện, đồng thời thông báo cho Công an cấp xã trong vòng 24 giờ để tiếp tục quản lý và theo dõi việc cai nghiện tại địa phương.

Theo dự thảo, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện việc cai nghiện tại trường giáo dưỡng, nhưng khi người nghiện ma túy đủ 18 tuổi, nếu thời gian cai nghiện còn lại từ đủ 3 tháng trở lên thì chuyển sang thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập.

Đề xuất nghiên cứu kỹ thời gian cai nghiện với từng đối tượng

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, trình bày báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự thảo Luật. Ông Vinh cho biết đa phần các ý kiến đồng tình với việc tăng thời hạn cai nghiện ma túy, góp phần nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu để có quy định phù hợp hơn về thời hạn, đặc biệt là với người cai nghiện lần đầu, người nghiện là người đang nuôi con nhỏ.

Báo cáo nêu rõ đề xuất thời hạn cai nghiện ma túy nên ngắn hơn hoặc quy định không quá 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu, không quá 36 tháng đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở đi.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Ảnh: QH).

Báo cáo cũng cho biết có ý kiến đề nghị phân biệt thời hạn theo hình thức cai nghiện, theo hướng: đối với đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc thì áp dụng thời hạn như dự thảo luật; còn đối với cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng thì cần quy định thời hạn phù hợp hơn.

Ngoài ra, báo cáo thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu quy định đối với cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng (Điều 31) để bảo đảm rõ nguyên tắc, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, dịch vụ cai nghiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ.

Đối với cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (Điều 35), báo cáo ghi nhận quy định thực hiện tại trường giáo dưỡng, đồng thời đề nghị nghiên cứu phương án mở rộng địa điểm cai nghiện sang các cơ sở cai nghiện khác có đủ điều kiện.