Dự án treo quá lâu sẽ bị chấm dứt, ngừng hoạt động?

Sáng 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi.

Dự thảo luật quy định nhiều quy định để xử lý các trường hợp chậm dự án, chậm tiến độ (thường được gọi là dự án treo), giải quyết tình trạng lãng phí.

Về ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 47 Luật Đầu tư 2020.

Cơ quan soạn thảo đồng thời bổ sung quy định về ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã có văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư về việc không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình (Ảnh: Hồng Phong).

Cơ quan soạn thảo cũng sửa đổi, bổ sung Điều 48 Luật Đầu tư 2020 để bổ sung quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp tổ chức kinh tế đã giải thể nhưng không chấm dứt hoạt động, hoặc không chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu khác theo quy định pháp luật đối với dự án đầu tư.

Theo cơ quan soạn thảo, các nội dung liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đang gặp khó khăn, vướng mắc sẽ tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi, bổ sung quy định này để đảm bảo căn cứ pháp lý thực hiện ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, tránh tình trạng dự án bị chậm triển khai quá lâu mà cơ quan Nhà nước không thể chấm dứt được.

Cơ quan soạn thảo cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 theo hướng đối với các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, nhà đầu tư được gia hạn thời hạn hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, trường hợp nhà đầu tư không đề xuất gia hạn thời hạn hoạt động của dự án, nhà đầu tư chuyển giao toàn bộ tài sản hình thành từ dự án cho Nhà nước sau khi hết thời hạn hoạt động của dự án, Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành và dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, thời hạn của "dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm" là 70 năm.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng với tính chất đặc thù của dự án đường sắt, nhiều trường hợp cần thời hạn đầu tư dài hơn để thu hồi vốn, với đầu tư tư nhân còn đặt ra yếu tố hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư.

Ông Mãi nêu, có ý kiến đề nghị nghiên cứu thêm cách thức xử lý khác ngoài việc chuyển giao công trình có bồi hoàn trong trường hợp nhà đầu tư được phép gia hạn nhưng không đề xuất gia hạn, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Cùng với đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu áp dụng đối với một số dự án đặc thù khi được cấp có thẩm quyền cho phép, không áp dụng đối với tất cả các dự án.

Liên quan đến nội dung này, cơ quan thẩm tra cho rằng dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế) cũng có đề xuất sửa đổi cùng Điểm c Khoản 3 Điều 24 Luật Đường sắt nhưng đề xuất tại 2 dự án luật khác nhau về nội dung. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo, thống nhất nội dung đề xuất.