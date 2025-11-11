Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tại tờ trình dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được trình Quốc hội sáng 11/11, Chính phủ đề xuất rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết luật sửa đổi lần này nhằm cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý...

Về lý do đề xuất cắt giảm, ông Thắng cho biết hiện có 234 ngành, nghề phải xin cấp giấy phép mới được kinh doanh, phần lớn các ngành, nghề này áp dụng cơ chế tiền kiểm.

Theo ông, các ngành, nghề này có thể chuyển sang cơ chế hậu kiểm để hạn chế rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, thúc đẩy tự do kinh doanh và để thực hiện Nghị quyết số 66 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình (Ảnh: Hồng Phong).

Chính phủ cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài (thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng).

Cùng với đó, Chính phủ đề xuất thu hẹp diện dự án phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo hướng chỉ áp dụng đối với dự án có vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng (khoảng 760.000 USD) trở lên hoặc dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho tổ chức thuộc Bộ, theo cơ quan soạn thảo.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất đối với các dự án có quy mô dưới 20 tỷ đồng và không có lĩnh vực thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện thì chỉ cần thực hiện việc đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước để chuyển tiền ra nước ngoài.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh gọn, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết.

Cùng với đó, cơ quan thẩm tra đề nghị có sự phân định rõ ràng giữa điều kiện hành nghề của cá nhân với điều kiện đầu tư kinh doanh của chủ thể đầu tư kinh doanh khi đầu tư, kinh doanh dưới hình thức một tổ chức, pháp nhân kinh doanh.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, nghiên cứu quy định theo hướng không bãi bỏ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thay đổi phương thức quản lý, bỏ thủ tục hành chính tiền kiểm, chuyển sang quản lý theo nguyên tắc hậu kiểm.

25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Chính phủ đề xuất cắt giảm giấy phép gồm:

Lĩnh vực tài chính - kế toán: Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả; dịch vụ kế toán; dịch vụ thủ tục về thuế.

Nông - lâm nghiệp, thủy sản: Xuất khẩu gạo; tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh; nuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng.

Xuất - nhập khẩu, tái xuất, nhập từ biển mẫu vật tự nhiên của các loài thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; xuất - nhập khẩu, tái xuất mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo của các loài thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

Xây dựng, giao thông: Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; dịch vụ đóng mới, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa; dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu biển; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; xây dựng của nhà thầu nước ngoài.

Công nghệ, đất đai: Dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm thông tin đất đai; dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Văn hóa, xã hội và y tế: Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng.