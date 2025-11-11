Quốc hội khóa mới có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương

Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người, theo dự thảo nghị quyết. Trong đó, dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ cơ cấu đại biểu ở các cơ quan Trung ương được phân bổ cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 đại biểu (2%); cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) được phân bổ 145 đại biểu (29%). Riêng Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ có 15 đại biểu (3%).

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Quang Vinh).

Số đại biểu Quốc hội được phân bổ cho Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) là 13 người (2,6%). Bộ Công an (bao gồm Bộ trưởng) được phân bổ 3 đại biểu (0,6%).

TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước, mỗi cơ quan được phân bổ 1 đại biểu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 25 đại biểu (5%).

Với số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương sẽ được phân bổ dựa trên 2 cơ cấu: định hướng và hướng dẫn.

Trong đó, cơ cấu định hướng (179 đại biểu, chiếm 35,8%) là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử.

Số đại biểu này gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu tôn giáo; quân đội; công an; TAND; VKSND; sở tư pháp; viện nghiên cứu, trường đại học, học viện; doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất.

Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu (104 đại biểu, chiếm 20,8%) là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sĩ, trí thức...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý trong cơ cấu này cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Nghị quyết cũng quy định về cơ cấu kết hợp, một người ứng cử đại biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp, gồm:

Đại biểu là Ủy viên Trung ương khoảng 80-90 người (16-18%), trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Đại biểu là người ngoài Đảng dự kiến 25-50 người (5-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 người (10%) và đại biểu tái cử khoảng 160 người (32%).

Đại biểu là người dân tộc thiểu số cần bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số; đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.